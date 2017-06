Michelin Releases 2017 Northern California Awards

In the past 10 years Northern California (Bay Area including South Bay, East Bay, North Bay, Wine Country) has succeeded in growing its Michelin Star restaurants. In 2006, the first year Michelin released its awards in Northern California, only 27 restaurants made the Michelin list. This year that list has more than doubled to 55 restaurants. Congratulations to all the Michelin Star recipients!

Three Stars

Benu, San Francisco

http://www.benusf.com

The French Laundry, Wine Country Yountville

https://www.thomaskeller.com/tfl

Manresa, Peninsula

http://www.manresarestaurant.com/

Quince, San Francisco – Added a star

http://quincerestaurant.com/

The Restaurant at Meadowood, Wine Country Napa Valley

http://www.therestaurantatmeadowood.com/

Saison, San Francisco

http://www.saisonsf.com/

Two Stars

Acquerello, San Francisco

http://acquerello.com/

Atelier Crenn, San Francisco

http://www.ateliercrenn.com/

Baumé, South Bay

http://www.maisonbaume.com

Campton Place, San Francisco

http://www.tajcamptonplace.com/dining/

Coi, San Francisco

http://coirestaurant.com/

Commis, Oakland

http://commisrestaurant.com/

Lazy Bear, San Francisco Added a star

http://www.lazybearsf.com/

One Star

Adega, San Jose Added a star

http://www.adegarest.com/

Al’s Place, San Francisco

http://www.adegarest.com/

Aster, San Francisco

http://astersf.com

Auberge du Soleil, Wine Country Napa Valley

https://aubergedusoleil.aubergeresorts.com/dining/

Aziza, San Francisco

http://aziza-sf.com/

Bouchon, Wine Country – Yountville

https://www.thomaskeller.com/bouchonyountville

Californios, San Francisco

http://www.californiossf.com/

Chez TJ, South Bay

http://cheztj.com/

Commonwealth, San Francisco

http://www.commonwealthsf.com/

Farmhouse Inn & Restaurant, Wine Country

http://www.farmhouseinn.com/restaurant

Gary Danko, San Francisco

http://garydanko.com/

Hashiri, San Francisco Added a star

http://hashirisf.com

Ju-ni, San Francisco Added a star

http://www.junisf.com/

Keiko à Nob Hill, San Francisco

http://www.keikoanobhill.com/

Kin Khao, San Francisco

http://kinkhao.com/

La Toque, Wine Country – Napa

http://latoque.com/

Lord Stanley, San Francisco

http://www.lordstanleysf.com/

Luce, San Francisco

http://lucewinerestaurant.com

Madera, Peninsula Added a star

http://www.maderasandhill.com/

Madrona Manor, Wine Country – Healdsburg

http://www.madronamanor.com/healdsburg-restaurant/

Michael Mina, San Francisco

http://www.michaelmina.net/

Mister Jiu’s, San Francisco Added a star

http://misterjius.com/

Mosu, San Francisco Added a star

http://www.mosusf.com/

Mourad, San Francisco

http://mouradsf.com/

Nico, San Francisco

http://nicosf.com/

Octavia, San Francisco

http://www.octavia-sf.com/

Omakase, San Francisco

http://www.omakasesf.com/

Plumed Horse, South Bay

http://www.plumedhorse.com

The Progress, San Francisco Added a star

http://theprogress-sf.com/

Rasa, Peninsula

http://rasaindian.com/

Solbar, Wine Country Calistoga

https://solage.aubergeresorts.com/dine/

Sons & Daughters, San Francisco

http://www.sonsanddaughterssf.com/

SPQR, San Francisco

http://spqrsf.com/

Spruce, San Francisco

http://www.sprucesf.com/

State Bird Provisions, San Francisco

http://statebirdsf.com/

Sushi Yoshizumi, Peninsula

http://sushiyoshizumi.com/

Terra, Wine Country St. Helena

http://terrarestaurant.com/

Terrapin Creek, Wine Country Bodega Bay Sonoma

http://www.terrapincreekcafe.com/

The Village Pub, Peninsula

http://www.thevillagepub.net/

Wako, San Francisco

http://www.sushiwakosf.com

Wakuriya, Peninsula

http://www.wakuriya.com/